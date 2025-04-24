Гроб с телом Зураба Церетели увезли из храма Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зураб Церетели

Гроб с телом легендарного скульптора Зураба Церетели увезли из храма Христа Спасителя, передает ТАСС. В Грузию его отправят 24 апреля.

Прощание с художником и его отпевание завершилось 23 апреля в 18:00. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили сообщил агентству, что, в Тбилиси его похоронят рядом с женой в соответствии с последней волей усопшего. Панихида по нему состоится 24 и 25 апреля в основанном Церетели Музее современного искусства.

О смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание с Церетели. Помимо главы государства, такой жест сделал патриарх Кирилл. Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Похоронят его в родной Грузии.

Художник Салават Щербаков отметил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. По его словам, подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Он добавил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.