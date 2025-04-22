«Ушла эпоха»: близкий друг Церетели эмоционально высказался о художнике Скульптор Щербаков: Церетели расширял творческие рамки для художников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зураб Церетели

Российский скульптор Зураб Церетели, который скончался на 92-м году жизни, решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки, заявил NEWS.ru народный художник РФ и его близкий друг Салават Щербаков. Он подчеркнул, что подход скульптора к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном.

Вы знаете, каждая встреча с ним и в президиуме академии художеств была яркой. Он довольно решительно раздвигал границы, ограничивающие мир художников. Он все время говорил, что надо искать какие-то интересные и новые творческие пути. Он говорил, что надо менять походку, не ходить скучной походкой, — высказался Щербаков.

Он отметил, что с уходом Церетели завершилась целая эпоха в российском искусстве. Щербаков добавил, что скульптор стал символом новых возможностей для разных поколений художников.

Конечно, с ним эпоха не только ушла, а с ним она пришла, потому что происходили творческие изменения. Он — дыхание для многих художников, которые, может быть, и не мечтали в свое время, что они будут как-то причастны к академии, хотя и были творческими личностями, очень интересными и мощными людьми. Они были привлечены к работе, к жизни в академии, — резюмировал Щербаков.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Парламентарий отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.