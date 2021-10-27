Григорий Заславский переизбран на пост ректора ГИТИСа

Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок. За его кандидатуру проголосовало большинство членов коллектива и представителей студенчества. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 — против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утверждённым учёным советом, — говорится в сообщении.

Представляя программу развития вуза на ближайшие пять лет, Заславский подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.

Также ректор рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа — «Новый русский театр „Станиславский-2030“», предполагающий создание открытой образовательной платформы GITIS Open, и «Развитие человеческого капитала в регионах». Он будет направлен на отбор талантливой молодёжи и поддержание региональных театров России.

Накануне стало известно, что Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача, уволившегося по собственному желанию. Последний продолжит руководить студией театрального искусства.

Кроме того, новым гендиректором МХАТа им. Горького стал Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра (Санкт-Петербург). На место худрука, которое занимал Кехман в Новосибирском академическом театре оперы и балета, придёт Дмитрий Юровский, главный дирижёр НОВАТ, Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте и оркестра «Русская филармония».