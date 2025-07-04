Грибной крем-суп — сливочная нежность за 30 минут!

В холодный вечер нет ничего лучше ароматного грибного супчика. Мой вариант — нежный крем-суп из шампиньонов, который готовится просто, а съедается моментально!

Для этого чуда понадобится: 500 г шампиньонов, 2 луковицы, 500 мл бульона, 200 мл сливок, 30 г сливочного масла, 2-3 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Обжариваю лук с грибами, измельчаю блендером, добавляю бульон и сливочно-мучную заправку. В конце вливаю сливки — и вуаля! Подаю с хрустящими сухариками.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.