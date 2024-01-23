Графолог объяснила, почему у врачей непонятный почерк Графолог Дрыгваль: врачи непонятно пишут из-за необходимости выделять главное

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Врачи часто непонятно пишут из-за необходимости выделять главное и больших объемов информации, с которыми им приходится работать, рассказала графолог Лариса Дрыгваль. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что также это может быть связано с постоянной работой в потоке. Кроме того, неразборчивый почерк в некоторых случаях может указывать на личностные качества человека или невротические проблемы.

Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощенным, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей, — пояснила графолог.

По словам графолога, при анализе почерка важно учитывать разнообразные признаки. Так, крупный размер букв может свидетельствовать как о высокой самооценке, так и об инфантильности. Дрыгваль добавила, что наиболее красивым считается не каллиграфический почерк с украшениями и вензелями, а упрощенный, свободный и гибкий. Он показывает высокий интеллект, стрессоустойчивость и умение адаптироваться.

Полиграфолог Андрей Учаев ранее рассказал, что недостаточная детальность рассказа или малое количество прилагательных в речи являются свидетельствами того, что рассказчик лжет. По его словам, для выявления лжи можно попросить человека пересказать историю наоборот.