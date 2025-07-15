Готовим без хлопот: грибы в сметане с сыром и луком, запеченные в духовке

Готовим без хлопот: грибы в сметане с сыром и луком, запеченные в духовке

Грибы, запеченные в сметане с луком и сыром, — это настоящее удовольствие даже для гурманов. Блюдо готовится без хлопот и получается невероятно нежным, ароматным, с сырной корочкой.

Рецепт: обжарьте 500 г нарезанных грибов (шампиньонов или лесных) с 2 луковицами до золотистого цвета. Добавьте 200 г сметаны, соль, перец и 1 ч. л. тимьяна, тушите 5 минут. Переложите в форму для запекания, посыпьте 100 г тертого сыра (чеддер или гауда) и запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

Это блюдо готовится практически моментально и не требует кулинарных навыков, а его вкус — насыщенный, сбалансированный, где земляные нотки грибов идеально сочетаются со сладостью лука и сливочностью сыра.

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