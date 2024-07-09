Госдума одобрила «кешбэк» для семей с детьми Госдума во втором чтении одобрила введение семейной налоговой выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому семьи с двумя детьми и более могут рассчитывать на ежегодную выплату, передает РИА Новости. Однако среднедушевой доход семьи, которой будет полагаться такая выплата, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Согласно проекту, размер выплаты будет составлять разницу между суммой расчетного исчисленного НДФЛ за год и суммой, исчисленной за этот же период дохода по ставке 6%. По итогам года семьям будут возвращать разницу между 13% и 6% налога. Минфин сравнивает эту поддержку с «кешбэком» или «тринадцатой зарплатой». Третье чтение законопроекта Госдума проведет 10 июля. Если законопроект примут, то он начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что закон о семейной налоговой выплате позволит улучшить качество жизни многодетных семей. По его словам, инициатива также простимулирует рождаемость в стране и обеспечит более справедливое распределение финансовой помощи.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление выплаты в 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми, рассчитанной для погашения ипотеки. Меры поддержки будут действовать до 2031 года.