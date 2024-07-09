В Госдуме раскрыли последствия введения семейной налоговой выплаты Депутат Чаплин: введение семейной налоговой выплаты простимулирует рождаемость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о семейной налоговой выплате, принятый Госдумой во втором чтении, позволит улучшить качество жизни многодетных семей, число которых выросло до 2,4 млн, поделился мнением с NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, инициатива также простимулирует рождаемость в стране и обеспечит более справедливое распределение финансовой помощи.

Преимущества данного законопроекта очевидны и важны для граждан. Во-первых, снижение налоговой ставки НДФЛ с 13% до 6% для работающих родителей в семьях с двумя и более детьми позволит облегчить финансовое бремя, что особенно важно для семей, — отметил он.

Вторым доводом он назвал то, что компенсация части уплаченного НДФЛ и введение очередности выплат позволит избежать снижения их размера. Так большее число многодетных семей смогут получить необходимую поддержку, добавил он.

Чаплин также указал, что порядок и условия получения семейной выплаты создадут прозрачную и понятную систему получения помощи, а четкие критерии минимизируют бюрократические препятствия. По его прогнозам, эти меры позволят семьям с детьми лучше справляться с финансовыми трудностями и активнее участвовать в экономической жизни страны.

Госдума ранее приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Предполагается, что это коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. При этом полученные деньги направят на социальные нужды — в частности на поддержку семей с детьми. Им снизят ставку НДФЛ с 13% до 6%.