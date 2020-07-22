Госдума рассмотрит закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет

https://static.news.ru/photo/726121a4-cbf9-11ea-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение в Государственную думу РФ 22 июля внесли законопроект, согласно которому возраст молодёжи повышается до 35 лет.

Правовая норма, как сообщается в пояснительной записке к документу, носит правоустанавливающий характер в сфере молодёжной политики. Закон призван создать фундамент для регулирования отношений на федеральном, региональном и не только уровнях с учётом активного привлечения молодых граждан к решению значимых для общества вопросов.

Проектом также закрепляется понятийная составляющая, которая используется в сфере молодёжной политики. В частности, закрепляются понятия «молодёжь» и «молодая семья». Кроме того, для этих слов определяется общий возрастной критерий — до 35 лет, передаёт ТАСС.

Закон разрабатывает в Госсовете с 2019 года при активном участии членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Если соответствующая правовая норма будет принята, около 13 млн россиян снова станут «молодыми».

В настоящее время верхней границей является возраст 30 лет. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) поддерживает повышение до 35 лет возраста лиц, формально относящихся к молодым. Об этом ранее заявлял руководитель ведомства Александр Бугаев.

Как писал NEWS.ru, идею повышения предельного возраста молодёжи с 30 до 35 лет поддерживают почти четверть россиян (24%). В большей мере в поднятии возрастной планки заинтересованы граждане 25–34 лет (29%).