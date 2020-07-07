https://static.news.ru/photo/2689039c-c04a-11ea-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума ограничила применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Как сообщает РИА Новости, согласно принятому закону, такие дела могут рассматриваться без судебного разбирательства, если подсудимый признает свою вину.

Отмечается, что дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких, ввиду их повышенной общественной опасности требуют процессуальных гарантий справедливого правосудия. К таковым делам отнесены те, что затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс, освещаются в средствах массовой информации и являются особо сложными. В пояснительной записке к законопроекту к таким преступлениям также отнесены такие правонарушения, как мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.

Также законодатели напомнили, что к нетяжким преступлениям относятся те, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал законы, дающие так называемый свидетельский иммунитет региональным и федеральным уполномоченным по правам человека.