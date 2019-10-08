https://static.news.ru/photo/38ddfc74-e9d0-11e9-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о компенсационных выплатах членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые были сформированы во время процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, получить возмещение смогут граждане, требования которых ранее были внесены в реестр от участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Предполагается, что деньги членам ЖСК, созданных до 1 июля ткущего года, будут выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Мы понимаем, что законопроект нужно принимать оперативно, потому что действующие нормы заработают в части выплат уже в декабре, нам необходимо до декабря восстановить справедливость между обманутыми дольщиками, — подчеркнул глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, на базе проблемных объектов организовано около 130 ЖСК. Общая площадь таких домов превышает 350 тыс. кв. м., а количество участников составляет около шести тысяч.

Николаев отметил, что ко второму чтению планируется более чётко сформулировать право участников кооперативов на получение компенсации и прописать нормы о прекращении членства в ЖСК после выплаты, а также проанализировать целесообразность отмены сроков их создания (в текущей версии — до 1 июля), передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что глава Временной комиссии палаты регионов по совершенствованию госконтроля Андрей Кутепов предложил давать членам жилищно-коммунального строительства ипотеку под залог земельного участка. Соответствующий запрос был направлен вице-премьеру Виталию Мутко.