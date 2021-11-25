Город нестрогого режима: ситуация в Казани после введения QR на транспорте

С понедельника в Татарстане начала действовать система QR-кодов на транспорте. По сообщениям СМИ, их наличие теперь проверяют в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Также к проезду допускаются люди, со справкой о перенесенном коронавирусе. В первый день ограничений некоторые пассажиры отказывались выполнять требования контролирующих органов и устраивали скандалы в транспорте. В результате только по официальным данным в первый день работы этой системы почти тысячу человек высадили из автобусов. NEWS.ru отправился в Казань, чтобы узнать что происходит в городе — первым опробовавшим то, что предсказывают всей стране. Оказалось, что уже на второй день после введения ограничений энтузиазма у проверяющих поубавилось. При этом автобусы и травмаи опустели, значительная часть населения перестала пользоваться транспортом. Подробности — в этом материале.

Ожидание — Реальность

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов во время прямого эфира в Instagram заявил, сразу после входа пассажира в общественный транспорт кондуктор или проверяющий обязан удостовериться, что у пассажира есть QR-код. Только после этого ему можно продать билет. Если сертификат человек не предоставит, пассажир должен будет покинуть салон на следующей остановке, подчеркнул Ханифов. Обилечивать его кондуктор не имеет права. За проезд без QR-кода грозит штраф в 30 тысяч рублей для пассажира и до 300 тысяч для перевозчика. Выписать его могут сотрудники полиции или Роспотребнадзора.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru проехала в наземном транспорте Казани в обеденное время 23 ноября, на следующий день после введения ограничений. В автобусе, следующем по маршруту № 72 от площади Вахитова до остановки «Профилакторий», кондуктор не спрашивала QR-код у пассажиров. Некоторые из них показывали документ добровольно. По такой же схеме действовала кондуктор автобуса № 22 . Сотрудница сканировала QR-код только у тех, кто показывал его по собственной инициативе. В троллейбусе № 1 (маршрут от Горьковского Шоссе-1 до остановки «Роддом») QR код все-таки спросили. Корреспондент сделала вид, что удивилась:

— QR-код? А что это обязательно? У меня с собой нет. Мне всего три остановки.

С нас требуют. Сами не рады. Ну если три — ничего страшного. В следующий раз не забывайте, — ответил кондуктор, молодой мужчина.

Вечером в час-пик ситуация повторилась. В троллейбусе, следующем по маршруту № 9 (Академика Глушко, дом15 — Кулагина) кондуктор не спрашивала QR-код ни у одного из пассажиров. Корреспондент NEWS.ru поинтересовалась: «а что сертификаты больше не нужны?».

Конечно нужны, я у всех проверяю обычно. Но сейчас вы видите народу много было. Хотела быстро всех обилетить, — ответила женщина.

После этого разговора кондуктор все-таки попросила нескольких пассажирок показать документы. Но QR-коды женщина не сканировала: «главное, чтобы они были», заметила она.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

В автобусе № 94 кондуктора вообще не оказалось. Проездные документы продавал водитель, наличие сертификатов он, конечно, не проверял. В троллейбусе № 3 мужчина-кондуктор также не интересовался наличием QR-кода у пассажиров. В троллейбусе № 6 QR-код пассажиры предъявляли по собственному желанию. Кондуктор об этом никого не просила.

На следующий день история повторилась. Наличие QR-кодов не спросили в трамвае, следующем по маршруту № 5 (Колхозный рынок — ж/д Вокзал). Большинство пассажиров уже не показывали документы добровольно. Кондуктор даже не делал замечание жителям и гостям города, которые сидели без масок. В автобусе, следующем по маршруту № 6 (Речной порт — ж/м Северный) кондуктор заявил, что «в начале надо заплатить, а потом QR-код показывать». Но в итоге мужчина так и не ознакомился с сертификатом о вакцинации.

За все время пребывания корреспондента NEWS.ru в Казани, настойчиво попросили показать документ о вакцинации только в одном автобусе — № 75 (Комбинат Здоровье — Универсам 2). Корреспондент специально предъявила сертификат о прививке своего отца 1966 года (при наличии собственного). Кондуктора это вполне устроило. Мужской пол и несоответствующий возраст её не смутили.

В отличие от наземного общественного транспорта, в Казанском метро документы проверяют у всех пассажиров. Вход на станцию Площадь Тукая. В 18 часов выстроилась небольшая очередь около рамок металлоискателей. Пассажиры показывают QR-коды. Очередь двигается быстро, на каждого сотрудники тратят по несколько секунд. Корреспондент NEWS.ru опять предъявила сертификат о вакцинации родственника мужского пола. В подземку её пустили без проблем. Ситуация повторилась на следующий день. В обеденное время на станции метро Проспект Победы было немноголюдно. У сотрудницы метрополитена было время, чтобы изучить документ. Но она этого не сделала, и пропустила пассажирку по чужому QR-коду. На входе в станцию метро Яшьлек корреспондент спросила у сотрудницы, нужно ли вместе с QR-кодом показывать документ, удостоверяющий личность.

Мы не у всех проверяем. Смотрим на пол и год рождения на сертификате. Вот если бы у нас был 1940-ой, например, конечно проверили бы паспорт, — ответила девушка.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Для входа в вокзал Казань-1 и аэропорт также QR-код не проверяют. Сотрудникам важно лишь, чтобы маска присутствовала на лице. Хоть в полуспущенном состоянии.

Строже всех ограничения соблюдают представители частного бизнеса. Охранники ТЦ Республика пускают посетителей только по QR коду и документу, удостоверяющему личность. В некоторых ресторанах и кафе такая же система. Наличие вакцинации проверяют в пунктах общепита, которые находятся ближе в историческому центру города. В заведениях, расположенных чуть дальше от достопримечательностей документы, о вакцинации не спрашивают. Хотя на входных дверях везде висят угрожающие таблички: «вход только по QR кодам».

На второй день после введения ограничений в социальных сетях появились сообщения, что жесткий контроль ослаб. Коды или не проверяют или «верят на слово», сообщают в сообществе «Подслушано в Казани». Кондукторы объясняют это тем, что натерпелись и устали спорить с пассажирами. Поэтому проехать в транспорте можно по чужому документу или вовсе без него. Личный опыт корреспондента NEWS.ru подтвердил этот тезис.

Реакция общества

Жителей Казани сильно напугали жёсткие ограничения первого дня. Непривитые граждане боятся садиться в общественный транспорт, потому что не хотят быть высаженными. Местные жители говорят, что народу в транспорте за последние 2-3 дня сильно поубавилось. Даже в часы пик нет давки. Одна из причин — люди находят альтернативные способы передвижения по городу.

Казанцы создали в социальных сетях группы помощи. Водители личных авто ищут пассажиров, которым с ними по пути и подвозят до нужной точки. Там же и пассажиры ищут водителей. Как сообщила NEWS.ru жительница Казани и модератор Виктория Григорьева, сообщество существует давно, но в последние дни очень выросла активность чата. Многие после первого дня ограничений больше не хотят заходить в общественный транспорт.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Мы не призываем к чему либо, кроме помощи тем, кто сейчас в сложной ситуации. Многие нашли себе помощь в наших чатах, группах и среди соседей, могу сказать что некоторые даже начали дружить, хоть данное введение действует 2-ой день. Запреты властей сблизили людей, — сообщила девушка.

Пользуются услугами частных водителей горожане, которые сами оказались высаженными из транспорта в первый день либо это случилось с их родственниками или знакомыми. Некоторые, c понедельника сознательно обходят общественный транспорт стороной. Например, Юлия Власова не имея действующего QR-кода, ездит на такси или пользуется частным извозом, об этом девушка сообщила NEWS.ru.

Жительница Казани Алена Любомудрова, с которой пообщалась корреспондент, стала свидетелем ситуации, когда женщину на 8-м месяце беременности высадили из автобуса.

Я не знаю на каком ехала (транспорте — NEWS.ru). Это в районе Даурской было, мимо шла, дала ей контакты чата. Она уже написала и нашла водителей, готовых помочь, — сообщила Алёна NEWS.ru.

В группе помощи также появилась серия постов в хештегом #стариковнебросаем. Волонтёры помогают передвигаться по городу пожилым людям, которые не хотят вакцинироваться. Например один из водителей доставил до больницы пожилую женщину с палочкой, которую высадили из автобуса в понедельник.

Прогулка по Казани могла плачевно для человека с ограниченными возможностями здоровья. На улицах города скользко. Постоянно падают на тротуаре даже здоровые, молодые люди. Ни песком, ни реагентам центральные улицы не посыпают. Лёд никто не убирает. На фоне этого заявленные ограничения на передвижения выглядят довольно рискованно.

Трудно судить о протестных настроениях и их распространенности, однако в соцсетях уже анонсирован несогласованный митинг против QR-кодов у главного входа мэрии города. Полиция Казани в ответ заявила о недопустимости проведения несогласованных с властями митингов. Правоохранители обращают внимание на то, что при проведении публичных мероприятий необходимо уведомить власти за 10-15 дней до акции, и это при условии что массовые мероприятии не ограничены карантином.

Гостиница не для отдыха

В СМИ неоднократно сообщалось со ссылкой на официальных лиц, что введение системы QR-кодов в регионе было вызвано беспрецедентным всплеском заболеваемости коронавирусом.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Я тут лежала 10 дней в трехместной палате. Плохо было жутко. Еле откачали. Врачи говорят: не были бы поставлены две прививки, умерла бы уже. Сейчас вот все хорошо. Я вот не понимаю, зачем люди от вакцины бегают, — рассказала NEWS.ru пожилая женщина, которая представилась Валентиной. Она сидела на скамейке у выхода из красной зоны и ждала родственников.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Больше всего больных коронавирусом в Татарстане вмещает в себя Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ). Главный фронт борьбы с инфекцией проходит именно здесь. Внешне здание выглядит более, чем презентабельно. Со стороны оно похоже скорее на гостиницу, чем на медицинское учреждение. Большие балконы, примыкающие к палатам, уютный дворик. Но внутри оно, конечно, ничего общего с домом отдыха на имеет.

К автобусной остановке двигалась другая бывшая пациентка ковидария с двумя сумками. Ее тоже сегодня выписали. Женщина отказалась называть имя, но на разговор с NEWS.ru согласилась.

— Много ли больных в палатах, в коридорах лежат?

— Достаточно много. В палатах по 4 человека. Не все заполнены. В коридорах не лежат, вы что. Я такое только в новостях видела, — ответила собеседница

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Житель Казани по имени Ренат, который пришёл забирать свою мать, также подтвердил NEWS.ru, что заполненность больницы в рамках нормы, в коридорах пациентов нет. Он сообщил, что женщина прикована к постели и не выходит из дома. Поэтому её не вакцинировали. Но болезнь маму настигла, видимо принёс кто-то из родни. А ослабленный иммунитет не справился. Пришлось срочно госпитализировать.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Согласно данным сайта Стопкоронавирус.рф Татарстан входит в число регионов с наименьшим числом больных и умерших от коронавируса. Он занимает 16 место с конца. Лучше ситуация только в малонаселенных регионах— Чукотка, Магаданская область, Камчатка, Адыгея, Калмыкия. За неделю тут выявляют от 31 до 90 случаев заражений на 100 тысяч населения. Такую же низкую заболеваемость в России фиксируют только три региона: Чечня, Дагестан и Краснодарский край.

Несовершенство системы

Система QR-кодов в Казани дала сбой быстро и этого следовало ожидать, сообщил в беседе с NEWS.ru Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Главная проблема — система не автоматизирована, то есть для проверки используют живых кондукторов. Они должны сканировать QR-код сами, а это по мнению Ульянова совершенно неправильно неправильно. В часы-пик невозможно проверить документы у каждого пассажира. Это приведет к транспортному коллапсу, возникнет «пробка» из людей. Россия не готова к этой системе технологически.



Между тем в Госдуме в середине декабря намерены рассмотреть закон о повсеместном введении QR-кодов на транспорте, но до этого ждут обратной реакции от регионов, где система запущена в тестовом режиме.

23 ноября замглавы республиканского Минтранса Андрей Егоров сообщил, что из-за введения ограничений пассажиропоток снизился почти на треть. Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин, это грозит серьезными проблемами, неизбежен удар по экономике региона. Снижение спроса на перевозки приведёт к тому, что транспорт будет «реже ходить и больше ломаться».

С 24 ноября систему QR-кодов на транспорте введут на Камчатке — они понадобятся для поездок в междугородних автобусах и на внутренних авиарейсах. В Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах. А в Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах.