Горевший в Москве дом престарелых оказался «призраком»

https://static.news.ru/photo/e4501bfa-7a4e-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Частный московский дом престарелых, где накануне произошёл пожар, располагался в здании, которое не значится в Росреестре и не принималось в эксплуатацию.

Практически этот дом престарелых оказался призраком, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что в Росреестре по данному адресу числится только земельный участок, предназначенный под индивидуальное жилищное строительство. По этой причине никто из контрольно-надзорных органов не мог проверять здание.

В агентстве добавили, что официальными комментариями по данному вопросу не располагают.

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, в СКР назвали основные версии возникновения пожара. Следствие предполагает, что возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки или отопительного котла.