Горевший в Москве дом престарелых оказался «призраком»

Частный московский дом престарелых, где накануне произошёл пожар, располагался в здании, которое не значится в Росреестре и не принималось в эксплуатацию.
Практически этот дом престарелых оказался призраком, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что в Росреестре по данному адресу числится только земельный участок, предназначенный под индивидуальное жилищное строительство. По этой причине никто из контрольно-надзорных органов не мог проверять здание.
В агентстве добавили, что официальными комментариями по данному вопросу не располагают.
Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал NEWS.ru, в СКР назвали основные версии возникновения пожара. Следствие предполагает, что возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки или отопительного котла.