Дом престарелых в Москве мог загореться из-за неисправности проводки

Основные версии возникновения пожара в московском частном доме престарелых назвали в столичном главке СКР.
Следствие предполагает, что причинами возгорания могли быть неисправность электропроводки или котла отопления.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и иные судебные экспертизы,
Как писал NEWS.ru, пожар произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. Все они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.
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