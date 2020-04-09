Дом престарелых в Москве мог загореться из-за неисправности проводки

https://static.news.ru/photo/c74f803a-7a36-11ea-bf42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис /АГН «Москва»

Основные версии возникновения пожара в московском частном доме престарелых назвали в столичном главке СКР.

Следствие предполагает, что причинами возгорания могли быть неисправность электропроводки или котла отопления.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и иные судебные экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, пожар произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. Все они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.