Голикова заявила о необходимости увеличения темпов тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f68af2a-9399-11ea-89a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что России необходимо наращивать темпы тестирования на коронавирус при выходе из режима временных ограничительных мер.

Об этом она сказала на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. По её словам, на сегодняшний день проводится 5,6 млн исследований, высокие показатели тестирования отмечены в 66 субъектах РФ.

На стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослабевать это направление, ослаблять это направление, нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, — подчеркнула Голикова.

Кроме того, она напомнила, что ослабление ограничений и выход из режима самоизоляции будет происходить в три этапа. Одним из главных условий для реализации первого этапа является коэффициент распространения инфекции, который не должен быть больше 1.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сокращении темпов заражения коронавирусом в России почти в пять раз.