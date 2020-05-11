Голикова заявила о необходимости увеличения темпов тестирования на COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что России необходимо наращивать темпы тестирования на коронавирус при выходе из режима временных ограничительных мер.
Об этом она сказала на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. По её словам, на сегодняшний день проводится 5,6 млн исследований, высокие показатели тестирования отмечены в 66 субъектах РФ.
На стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослабевать это направление, ослаблять это направление, нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, — подчеркнула Голикова.
Кроме того, она напомнила, что ослабление ограничений и выход из режима самоизоляции будет происходить в три этапа. Одним из главных условий для реализации первого этапа является коэффициент распространения инфекции, который не должен быть больше 1.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сокращении темпов заражения коронавирусом в России почти в пять раз.
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