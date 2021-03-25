Голикова: РФ входит в тройку стран мира по числу тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/e16c4368-8d45-11eb-a0cc-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия входит в тройку стран мира по числу тестов на COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, около 99% процедур выполняется в течение 48 часов. Она добавила, что отечественное оборудование и вакцины эффективны не только в отношении базового штамма коронавирусной инфекции.

Препараты работают и против так называемых британской и южноафриканской разновидностей COVID-19. Благодаря этому в РФ нет массового распространения этих и ряда других зарубежных мутаций COVID-19, отметила Голикова на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

РФ избежала взрывного роста заболеваемости COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время беседы с участниками расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора. По его словам, ситуация с новым коронавирусом в РФ стабилизируется, пройден самый сложный этап. Глава кабмина добавил, что несмотря на пандемию, ведомство продолжило работать по всем направлениям. В частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, регламентирующие деятельность разных отраслей. Мишустин также обратил внимание на необходимость развития санитарно-эпидемиологической службы.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мир получил три главных последствия пандемии коронавируса, заявил профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. По словам ведущего научного сотрудника Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, самым очевидным из них можно считать увеличение доли сотрудников, начавших работать удалённо.