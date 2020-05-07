Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

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В московской клинической больнице № 52 после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, утром 7 мая скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.

С первого дня болезни врачи боролись за жизнь Юлии Борисовны. 43 дня она провела на искусственной вентиляции лёгких, аппарате ЭКМО. Несмотря на принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией <...> спасти Юлию Борисовну не удалось, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что Сергеева отдала профессии более 30 лет, а с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180.

Ранее NEWS.ru писал, что анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий умер от коронавируса в Елизаветинской больнице в Петербурге. Доктор проработал в учреждении более 20 лет. Белошицкий лечил пациентов с коронавирусом, от которых и заразился во время исполнения врачебного долга. Болезнь у доктора протекала в тяжёлой форме.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).