Главу ульяновских справедливороссов заподозрили в «работе на Китай»

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Федеральную службу безопасности, Генпрокуратуру и Администрацию президента с просьбой проверить деятельность главы ульяновского реготделения партии «Справедливая Россия — За правду», экс-депутата Госдумы Маргариты Баржановой. Члены движения подозревают её в возможных связях с криминалом и работе на китайские власти, при этом отрицают что их обращение — часть целенаправленной кампании против политика. Сама Баржанова уже назвала содержание писем клеветой. В набирающем обороты скандале разбирался NEWS.ru.

Мясо для депутата?

В письме (имеется в распоряжении NEWS.ru) на имя главы ФСБ Александра Бортникова, генпрокурора Игоря Краснова и руководителя президентской администрации Антона Вайно общественники указывают, что лидер ульяновского отделения «Справедливая Россия — За правду» Маргарита Баржанова намерена одновременно баллотироваться в Государственную думу и в губернаторы Ульяновской области. В 2004 году Баржанова уже баллотировалась на пост главы региона, но выборы проиграла, набрав чуть менее 15% голосов избирателей.

В целом же, политическая карьера Баржановой, отмечают авторы письма, оказалась многогранной. Она успела побывать в Союзе правых сил, «Единой России», являлась депутатом Госдумы двух созывов, входила в правительственную комиссию по научно-инновационной политике.

Маргарита Баржанова (архивное фото) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Однако общественников насторожило другое: ссылаясь на опубликованные ранее данные СМИ, авторы письма указывают, что «правой рукой» лидера организованной преступной группы, более десяти лет занимавшейся похищениями людей, уроженца Хабаровска Дениса Шилина и держателем «общака» ОПГ был Максим Кан, «который в период активных действий банды работал помощником депутата Государственной Думы ФС РФ от „Единой России“ Маргариты Баржановой».

«По некоторым данным, знакомство Максима Кана с семьей Баржановых произошло в Хабаровске, когда он работал в администрации Хабаровского края, а сама Маргарита Баржанова была владелицей шести коммерческих предприятий, в том числе она была основным собственником и председателем Совета директоров ОАО «Хабаровский мясокомбинат», отмечается в письме.

Как пишут авторы обращения, «в одном из исчезнувших из сети, но сохраненных в кэше Яндекса интервью Маргарита Баржанова призналась, что вся продукция принадлежащего ей ОАО „Хабаровский мясокомбинат“ изготовлялась из китайского мяса. В это же время — в конце 90-х годов прошлого века, по данным газеты „Известия“, контрабандными поставками мяса в Хабаровск занимался Денис Шилин. После переезда Маргариты Баржановой в Москву, по информации „Новой газеты“, Денис Шилин стал поставлять контрабандное китайское мясо и туда».

Общественники также сообщают, что в 2005 году, накануне похищения бандитами 22-летнего студента медицинского вуза Максима Паршина, его мать Раиса Паршина подала в суд на Маргариту Баржанову за отказ возвращать крупный денежный долг.

«В уголовном деле о похищении Максима Паршина ОПГ Дениса Шилина упоминалась Маргарита Баржанова. Раиса Паршина была председателем совета директоров крупной компании „Дальневосточная транспортная группа“ (ДВТГ). Накануне похищения сына некие неустановленные лица предложили Раисе Паршиной поучаствовать в контрабандных схемах из Китая, но она отказалась», — пишут общественники.

Они также указывают, что в 2010 году по запросу Интерпола Максим Кан был арестован во Франции, а Денис Шилин после задержания признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого назвал заказчиков преступлений и некоторых покровителей ОПГ. После этого он был взят под охрану по программе защиты свидетелей. Уголовное дело в отношении Дениса Шилина было выделено в отдельное производство. Слушание его дела проходило в закрытом режиме. В ноябре 2015 года Шилин был приговорен к 9,5 годам лишения свободы, в настоящее время отбывает наказание в колонии строгого режима в Мурманской области.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Привет из Поднебесной

Также «Ветераны России» попросили силовиков изучить деятельность Баржановой, связанную с Китаем. Они приводят данные, согласно которым с апреля 2012 года по август 2014 года Баржанова занимала должность первого секретаря посольства России в Китае и представителя Министерства образования и науки РФ в Китае. До начала апреля 2021 года Маргарита Баржанова была директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Русско-китайское образование» и директором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Китайский университет». Общественники указывают: учредителями обоих АНО являются супруг Маргариты Баржановой Константин Доценко и гражданин Китайской Народной Республики Чжоу То.

Исполнительный директор движения Вадим Мироненко в беседе с NEWS.ru отрицал, что обращения в ФСБ, Генпрокуратуру и АП являются целенаправленной кампанией против Баржановой.

Мы опираемся на позицию нашего президента Владимира Путина, который неоднократно говорил: все имеющие сомнительное прошлое должны быть дистанцированы от нашей внутренней политики. К Баржановой есть несколько вопросов, поэтому мы и обратились в силовые структуры, — пояснил Мироненко.

В частности, он указал на необходимость установить происхождение капиталов Баржановой. «Надо понять, не имел ли место рейдерский захват предприятия в Хабаровске. Есть вопросы и о возможной контрабанде мяса из КНР», — говорит Мироненко. Он также не исключил, что Баржанова могла оказывать Денису Шилину те или иные услуги: «Так это или нет — должны проверить правоохранительные органы».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельный вопрос — связь Баржановой с Китаем. Чем она там занималась — непонятно, — говорит Мироненко. — Я ухожу от слова «вербовка», но я не исключаю, что эти два АНО [с которыми была связана Баржанова] попадают под статус «иностранных агентов». Китай может использовать отдельных лиц, особенно тех, которые входят в политику, для продвижения своих интересов, почему бы и нет? Тут надо очень серьезно разбираться.

Мироненко подчеркнул, что «многие юридические эпизоды биографии Баржановой не были исследованы», поскольку она являлась чиновником категории «А» — проведение следственных действий в отношении таких людей по российскому законодательству крайне затруднительно.

Вопрос о возможной связи Баржановой с криминалом поднимается еще с 2004 года, рассказал NEWS.ru член совета реготделения «Справедливой России — За правду» Александр Брагин.

Там были очень непонятные ситуации, с ней связанные, которые, к слову, за долгие годы так никто и не опротестовал, — пояснил он.

Впрочем, сама Маргарита Баржанова в беседе с NEWS.Ru назвала содержание этих писем клеветой:

Мне никогда не приходилось слышать в свой адрес таких обвинений. В Китае я находилась на дипломатической работе, а на дипломатическую работу все проходят проверку. Вы же понимаете, это клевета, — сказала она.

Баржанова также сообщила, что намерена встретиться с авторами писем.

Движение «Ветераны России» регулярно выступает со скандальными инициативами. Ранее общественники, например, обращались с письмом к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, требуя убрать из эфира Ксению Собчак, которая, по из мнению, «разжижает мозги» молодежи. Также ветераны настаивали на привлечении к принудительным работам организаторов и участников премии МУЗ ТВ.