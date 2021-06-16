Эрдоган назвал условия нормализации отношений Турции и Армении

https://static.news.ru/photo/3c6e8434-cea4-11eb-98be-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/facebook.com

Нормализация отношений Баку и Еревана создаст основу и для налаживания взаимодействия Турции и Армении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

По ходу решения проблем Азербайджана и Армении мы тоже будем делать соответствующие шаги. Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ, — отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган в ходе выступления в парламенте Азербайджана заявил, что все государства в мире выиграют от нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. По его мнению, освобождение Карабаха — самое большое достижение Баку за прошедшие 30 лет. Он считает, что Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.

Политик добавил, что урегулирование конфликта в регионе создаёт условия для сотрудничества, в том числе для Армении. Эрдоган отметил, что Турция со всеми своими возможностями будет рядом с Азербайджаном.