Собчак потребовали уволить с Первого канала за «разжижение мозгов» молодёжи

https://static.news.ru/photo/590fdc1e-c82e-11ea-92de-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены партии «Ветераны России» обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием уволить ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодёжи.

Причиной авторы послания называют политическую позицию Собчак, в том числе её возмущение арестом журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. По их словам, телеведущая пыталась оказать давление на следственные органы, набирая очки.

Представители Первого канала обращение пока не прокомментировали.

Аналогичное требование председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов направил главе Общественной палаты Павлу Андрееву.

Как уточняет газета «Взгляд», представители объединения также обратились и к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак. Активисты уверены, что она агитирует к изменению государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине.

Собчак несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах «разжижением мозгов» нашей молодёжи, — написали «Ветераны России» на своем сайте.

Сама Ксения Собчак в Telegram-канале, отвечая журналистам, заявила, что её очень волнуют ветераны.

В моем творчестве ориентируюсь на самые широкие группы населения. Если сузить, то на молодёжь и ветеранов, — сказала ведущая.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в своём YouTube-шоу признался, что не испытывает восторга от того, что ему приходится защищать обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Телеведущую Ксению Собчак возмутил монолог политика. Она резко отреагировала на позицию Навального, особенно её возмутило упоминание материального благосостояния Сафронова.

7 июня Собчак задержали во время акции в поддержку Ивана Сафронова. Ведущая использовала кадры своего задержания для рекламы доставки продуктов из сети магазинов «Перекрёсток». В ролике, опубликованном на её YouTube-канале, вначале показываются реальные кадры того, как Собчак сажают в автозак, а затем постановочные, где телеведущая сидит за решёткой в отделении полиции и говорит, что хочет есть. Затем она начинает заказывать продукты в онлайн-супермаркете и рекламировать приложение своим зрителям.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. После этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Мосгорсуд 16 июля оставил в силе избранную Сафронову меру пресечения, оставив без удовлетворения жалобу защиты. При этом было исключена ссылка на сотрудничество обвиняемого с представителем чешской разведки, писал NEWS.ru.