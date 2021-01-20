«Справедливая Россия» теперь тоже за правду

Итак, объединение, о необходимости которого давно говорили политические меньшевики, наконец де-факто состоялось. В конце недели будут подписаны все необходимые документы. Мы уже цитировали в отношении этого мучительного слияния-поглощения строчки Владимира Маяковского, призвавшего «в партию сгрудиться малым». Собственно, так всё по его заветам и случилось. Терявшую популярность, репутацию и парламентские перспективы «Справедливую Россию» (СР), резонно прозванную «пятым колесом» в нашей госдумовской телеге, решили усилить свежими лицами, опирающимися на своих активистов и новый электорат.

Теперь, по словам самого Сергея Миронова, новый политический мутант будет называться «Справедливая Россия — За правду». Не исключено, что с течением времени произойдёт полный ребрендинг и перед избирателем предстанет новая, хотя бы по названию, политическая структура, которая начнёт как бы с чистого листа.

Тем более что справедливороссы, когда-то претендовавшие даже на то, чтобы вместе с «Единой Россией» стать «двумя опорными ногами» действующей власти, теперь под давлением обстоятельств объединения декларируют себя в качестве левопатриотической силы, которая намерена активно бороться за торжество гуманистических социалистических идеалов и за построение справедливого общества. Иными словами, теперь новая политическая структура должна вступить в прямую конфронтацию с компартией Геннадия Зюганова, надеясь, видимо, на взрывную энергетику активистов писателя-бойца Захара Прилепина, готовых к акциям против продажных либералов. Их даже недавно росгвардейцы задержали в Петербурге, когда они пытались сорвать уличное собрание либерального пророка Валерия Соловья.

По иронии истории её колесо совершило свой полный оборот, поскольку, как мы хорошо помним, «Справедливая Россия» возникла в результате слияния Партии пенсионеров, «Родины» и некоторых других структур, которые необходимо было нейтрализовать и сделать более управляемыми в единой упряжке.

Захар Прилепин Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вот и теперь повторяется тот же приём. Считается, что Миронов, опасающийся за своё положение лидера, дольше других сопротивлялся такому слиянию. Он ведь и так несколько раз воспротивился приходу в партию персон, которые могли бы потянуть «властное одеяло» на себя. В частности, так и не состоялся приход влиятельного спонсора и медиамагната Константина Малофеева. Но на этот раз ему, видимо, доходчиво объяснили на Старой площади, что куда проще и дешевле продвигать единую структуру, чем поддерживать несколько разных. Словом, сделали предложение, от которого он уже не мог отказаться.

И в целом все собравшиеся «малые» заранее, что называется, на берегу упорно торговались за места в будущем едином предвыборном списке. Торговались долго и вдохновенно. И, видимо, в конце концов при посредничестве авторитетных лиц и спонсоров пришли к компромиссу.

Примечательно, что сам Миронов не скрывает своей надежды сохранить лидерский статус, хотя нельзя исключить, что руководство в новой-старой партии будет коллегиальным. По имеющейся информации, 21 января состоится президиум СР, на котором будут оглашены некоторые нюансы будущей коллективной патриотической стратегии и распределения влияния.

Сейчас же Миронову нужно навести порядок в собственном хозяйстве, поскольку пока он предаёт анафеме Алексея Навального, члены его партии проводят на берегах Невы пикеты в поддержку оппозиционера. Но сейчас, наверное, не до таких мелочей.