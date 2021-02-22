Главу штаба Навального обвинили в «пропаганде нетрадиционных отношений»

https://static.news.ru/photo/dbad7c22-7507-11eb-b9b9-96000091f725_660.jpg Анастасию Панченко Фото: anastasiapancho/instagram.com

Краснодарские полицейские составили протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений» на координатора местного штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко. Причиной стал сторис в Instagram с целующимися парами.

На меня завели дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, — рассказала она в Twitter.

Её адвокат Михаил Беньяш опубликовал в Telegram фотографии протокола проведения оперативно-разыскного мероприятия. При этом в документе приводятся скриншоты двух сторис и указано, что на одном из них целуются два мужчины, а на другом — две женщины. При этом, по словам юриста, на обеих фотографиях запечатлены женщины.

В предположениях сотрудник полиции Голубев немного дал маху. Запечатлённые на фотографии люди оказались девушками. Обе. Так что состав правонарушения может и тот же, но участники иные, — отметил он.

Ранее суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего Петра Зуева из-за участия в митинге в поддержку Навального. В ходе акции пенсионера сфотографировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, после чего он был задержан и в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. По словам Зуева, он получает пенсию в размере 15 тысяч рублей и намерен обжаловать с помощью штаба Навального решение суда, но в удачный исход дела он не верит, писал NEWS.ru.