Суд оштрафовал пенсионера на 180 тысяч рублей за незаконную акцию протеста

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Суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего Петра Зуева из-за участия в несогласованном митинге в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщает местный штаб политика.

В ходе несанкционированной акции пенсионера сфотографировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, после чего он был задержан и в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает издание «7×7».

По словам Зуева, он получает пенсию в размере 15 тысяч рублей и намерен обжаловать с помощью штаба Навального решение суда, но в удачный исход дела он не верит. Ранее в отношении пенсионера уже неоднократно возбуждали административные дела по аналогичной статье.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдуму внесли законопроект, отменяющий штрафы за собрания, повлёкшие беспорядки. Инициатором выступил депутат Андрей Барышев от «Единой России». Отмечается, что законопроект ещё не получил отзыва правительства РФ. С 2019 года это обязательная процедура для внесения поправок в КоАП.