​Глава СПЧ призвал Милонова «следить за языком» из-за слов о геях

Глава СПЧ России Валерий Фадеев призвал разобраться с поведением депутата Госдумы Виталия Милонова после предложения парламентария стерилизовать геев, сообщает издание «Подъём».

Можно негативно относиться к геям и ЛГБТ-сообществу, но политический деятель должен следить за своим языком и не призывать публично к нарушению законов, — приводит издание слова Фадеева.

Он также вспомнил практику советских времён, когда политиков вызывали «на ковёр» по партийной линии за подобные высказывания. Он добавил, что партия Милонова должна им заняться.

Ранее в разговоре с представителем СМИ Милонов заявил, что с геями нужно поступать, «как с бездомными кошками», кормить, содержать в приютах и стерилизовывать.