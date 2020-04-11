Глава СПЧ назвал опасной организацию тотального контроля за гражданами

https://static.news.ru/photo/f392f522-7c2b-11ea-80ba-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев назвал «опасной и непростой» тему введения тотального цифрового контроля за гражданами.

В период эпидемии проблема безопасности выходит на первый план, граждане ради безопасности готовы согласиться на почти тотальный цифровой контроль, но возникает вопрос - а дальше что? Мы должны это серьёзно обсуждать. Эпидемия закончится, бог даст, как выйти из сложившейся ситуации? – отметил правозащитник в комментарии «Интерфаксу».

По словам Фадеева, в сложившихся условиях несвоевременно обсуждать контрольные полномочия государства, но «через месяц-два» к теме слежения за гражданами нужно будет обязательно вернуться.

Как писал NEWS.ru, с 15 апреля цифровые пропуска станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений на передвижение у горожан.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.