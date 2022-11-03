Глава Союза журналистов Москвы назвал безумной идею министерства пропаганды

Фото: duma.gov.ru

Павел Гусев

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал безумной идею депутата Госдумы Андрея Гурулёва о создании министерства информации и пропаганды, заявив об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, пропагандой обычно занимаются политические структуры, тогда как задача журналистов заключается в анализе ситуации.

Не нужно связывать журналистику и работу тех, кто работает для общества, с чистой пропагандой. Потому что это абсолютно разные ведомства и разная идея. <...> Заниматься пропагандой должны структуры политические, а журналисты должны эти вещи описывать, анализировать и думать над этим. <...> Cчитаю, что это абсолютно безумная, не нужная никому идея, — подчеркнул Гусев.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края предложил создать в России министерство информации и пропаганды. По его мнению, наличие в правительстве данной структуры позволит эффективнее противостоять Западу в информационной войне и новому ведомству следовало бы замкнуть на себе «все от информационного противоборства вплоть до фейкомета». В то же время Гурулев добавил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне и научилось определять фейки в потоках новостей.