Глава Союза ветеранов пригласил Моргенштерна на воспитательную беседу

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского Союза ветеранов Эдуард Гончаров пригласил Моргенштерна на разъяснительную беседу после его слов о ненужности Дня Победы. Кроме того, он отказался от денег, про которые певец сказал в сторис в Instagram. В разговоре с NEWS.ru Гончаров назвал предложение рэпера никому не нужным.

Не нужно это всё, тем более из его уст такое предложение. Я думаю, ветераны отказались бы от такого несерьёзного человека что-то принимать, это не тот уровень. Нам помогает государство, а это не авторитет для нас. Наказывать его не надо, просто нужно провести с ним профилактическую, разъяснительную беседу. Надо было мне с ним встретиться, я бы с ним поговорил. Но я живу в Балашихе, далеко, конечно. Но если захочет — пусть приезжает, я с ним поговорю, — сказал Гончаров.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и космической отрасли. На вопрос ведущей, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше побед в других сферах.

Его слова вызвали резкую критику в обществе. Так, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, рэпер прекрасно разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях. Однако в остальном он человек недалёкий и является «представителем той маленькой прослойки нашего населения, которые стали подобны животным». Он также сравнил исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой».

На высказывание рэпера таке отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Моргенштерну следует поговорить о Дне Победы с бабушками, дедушками или с любым ветераном.

После этого исполнитель извинился за свои слова. Он написал в Instagram, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью. Как пояснил певец, он ни в коем случае не умалял важность и значимость Дня Победы, а лишь честно признался, что не понимает масштабов празднования. По его словам, из интервью вырезали часть, где он говорил, что ветеранам следует выделить дополнительные деньги.