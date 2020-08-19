Глава Ростеха Чемезов заработал за год более 400 млн рублей

67-летний генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в 2019 году заработал более 403 млн рублей. Об этом говорится на сайте госкорпорации.
В собственности Чемезова квартира, несколько жилых домов и земельных участков. Ему также принадлежат автомобили Lada Ellada (первый электромобиль «АвтоВАЗа», построенный на шасси Lada Kalina), ГАЗ-13, ГАЗ-69, Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер «Лидер-11».
Супруга Чемезова за прошлый год заработала около 1,5 млрд рублей.
NEWS.ru писал, что главу Ростеха уличили в финансировании предвыборной компании Ксении Собчак, а также телекомпании RTVI и издания «Новая газета». Об этом в декабре 2019 года сообщило издание «Проект» со ссылкой на свои источники. Журналисты утверждали, что финансирование осуществляли бизнесмены, близкие к Чемезову.
Ранее глава госкорпорации заявил, что здоровая оппозиция может пойти на благо любому государству. Он высказал мнение, что должна быть какая-то альтернативная сила, дающая сигнал о векторе движения общественной мысли.
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