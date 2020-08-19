Глава Ростеха Чемезов заработал за год более 400 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1add03fc-e248-11ea-87e3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Federal Assembly of the Russian Federation

67-летний генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в 2019 году заработал более 403 млн рублей. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

В собственности Чемезова квартира, несколько жилых домов и земельных участков. Ему также принадлежат автомобили Lada Ellada (первый электромобиль «АвтоВАЗа», построенный на шасси Lada Kalina), ГАЗ-13, ГАЗ-69, Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер «Лидер-11».

Супруга Чемезова за прошлый год заработала около 1,5 млрд рублей.

NEWS.ru писал, что главу Ростеха уличили в финансировании предвыборной компании Ксении Собчак, а также телекомпании RTVI и издания «Новая газета». Об этом в декабре 2019 года сообщило издание «Проект» со ссылкой на свои источники. Журналисты утверждали, что финансирование осуществляли бизнесмены, близкие к Чемезову.

Ранее глава госкорпорации заявил, что здоровая оппозиция может пойти на благо любому государству. Он высказал мнение, что должна быть какая-то альтернативная сила, дающая сигнал о векторе движения общественной мысли.