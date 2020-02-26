https://static.news.ru/photo/eb828692-588e-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создателей «групп смерти» в Интернете и радикалов, действующих в Сети, необходимо наказать, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что подобных нарушителей необходимо выявлять постоянно.

По мнению лидера, профилактика преступности имеет важное значение, особенно среди молодых людей. Для этого, в частности, нужно привлекать общественные и религиозные организации, рассказал глава государства на заседании коллегии МВД РФ.

Путин отметил, что ведомство должно следить за соблюдением закона своими сотрудниками и предельно жёстко реагировать на произвол со стороны стражей порядка.

Политик также затронул тему нелегальной миграции в страну. Президент считает, что необходимо «поставить надёжный заслон» на пути незаконных переселенцев.

Он также отметил, что в миграционной сфере были приняты меры, которые дали возможность в упрощённом порядке получать гражданство России жителям Донбасса, а также соотечественникам, живущим за рубежом.

Тем не менее, отметил Путин, «надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное, правоприменительную практику в этом направлении».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ призвал участников митингов действовать в рамках закона.

Акции 27 июля и 3 августа 2019 года, не согласованные с властями столицы, проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Более двух тысяч их участников привлекли к административной ответственности. Ряд протестовавших стали фигурантами уголовных дел по статье о применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии.