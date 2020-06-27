Общество

Глава омского избиркома, выигравшая квартиру, пожаловалась на завистников

03:01, 27 июня 2020
Анна Ганева Анна Ганева Фото: Мой регион 2020/vk.com

Жительница села Лузино Омской области Анна Ганева, которая выиграла квартиру в розыгрыше после Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, пожаловалась, что теперь «вся деревня стоит на ушах» и со всех сторон льётся негатив.

По словам, Анны Ганевой многие полагают, что выигрыш достался ей, так как она работала председателем избирательной комиссии № 1352 в селе.

Вся деревня наша «стоит на ушах». Я вроде осознаю, что получила крупный выигрыш, но радоваться боюсь. Теперь думаю, как бы пережить льющийся со всех сторон негатив. Знаете, как люди реагируют, мама дорогая! Многие ведь думают, а не подтасовали ли мы чего сами на участке? Говорят, об «удивительной случайности». Порадоваться за человека ведь не каждый может,процитировали Анну Ганеву на портале «Московский Комсомолец».

Она поделилась, что, беря купон, рассчитывала на выигрыш скидочного купона в магазин.

А тут вытаскиваю сертификат, стираю защитный слой — и, бац, квартира! Как-будто воздалось мне за все труды...

Анна Ганева отметила, что в лотерее разыгрывается пять квартир и пять автомобилей, разная техника, в том числе крупная бытовая, а также ноутбуки, инструменты, электросамокаты, электрические зубные щётки и многое другое.

Председатель омского избиркома рассказала, что квартира, которая ей досталась, находится на улице Верхнеднепровская, д. 273.

Мне просто сказали адрес, где это квартира находится. Это новый микрорайон Омска, Рябиновка. И вроде как это «двушка», площадь квартиры — 43,6 кв. метра. <...> У меня двое детей, трое внуков. Одному из внуков — 16 лет, на следующий год он заканчивает школу. Будет поступать в Омске в колледж или университет, квартира эта нам ох как пригодится, — рассказала Анна Ганева.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель омского избиркома в своей удаче она не видит ничего предосудительного. И связи с должностью никакой нет — ей просто повезло.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях