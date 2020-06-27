Глава омского избиркома, выигравшая квартиру, пожаловалась на завистников

https://static.news.ru/photo/d2e36bc2-b808-11ea-a5e7-fa163e074e61_660.jpg Анна Ганева Фото: Мой регион 2020/vk.com

Жительница села Лузино Омской области Анна Ганева, которая выиграла квартиру в розыгрыше после Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, пожаловалась, что теперь «вся деревня стоит на ушах» и со всех сторон льётся негатив.

По словам, Анны Ганевой многие полагают, что выигрыш достался ей, так как она работала председателем избирательной комиссии № 1352 в селе.

Вся деревня наша «стоит на ушах». Я вроде осознаю, что получила крупный выигрыш, но радоваться боюсь. Теперь думаю, как бы пережить льющийся со всех сторон негатив. Знаете, как люди реагируют, мама дорогая! Многие ведь думают, а не подтасовали ли мы чего сами на участке? Говорят, об «удивительной случайности». Порадоваться за человека ведь не каждый может, — процитировали Анну Ганеву на портале «Московский Комсомолец».

Она поделилась, что, беря купон, рассчитывала на выигрыш скидочного купона в магазин.

А тут вытаскиваю сертификат, стираю защитный слой — и, бац, квартира! Как-будто воздалось мне за все труды...

Анна Ганева отметила, что в лотерее разыгрывается пять квартир и пять автомобилей, разная техника, в том числе крупная бытовая, а также ноутбуки, инструменты, электросамокаты, электрические зубные щётки и многое другое.

Председатель омского избиркома рассказала, что квартира, которая ей досталась, находится на улице Верхнеднепровская, д. 273.

Мне просто сказали адрес, где это квартира находится. Это новый микрорайон Омска, Рябиновка. И вроде как это «двушка», площадь квартиры — 43,6 кв. метра. <...> У меня двое детей, трое внуков. Одному из внуков — 16 лет, на следующий год он заканчивает школу. Будет поступать в Омске в колледж или университет, квартира эта нам ох как пригодится, — рассказала Анна Ганева.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель омского избиркома в своей удаче она не видит ничего предосудительного. И связи с должностью никакой нет — ей просто повезло.