Глава Одинцовского округа пожаловался на стройку в лесу Барвихи

https://static.news.ru/photo/6e064fe6-cbe8-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов/vk.com

Глава Одинцовского округа Подмосковья Андрей Иванов пожаловался в прокуратуру на застройщика в посёлке Барвиха и заявил, что его действия неправомерны, так как фирма не обращалась за получением разрешений на деятельность.

14 июля в сосновом лесу у реки Самынка компания — собственник участков начала возводить забор. Местные жители начали протестовать и попытались его снести.

17 июля Иванов обратился в контрольно-надзорные органы для получения правовой оценки действиям компании «Премиум Строй». Он направил письмо в прокуратуру, полицию, Госстройнадзор и Госадмтехнадзор.

Кроме того, участки с 2003 года находятся в частной собственности, поэтому Иванов также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить законность регистрации прав на землю.

Решение по развитию парковой территории может быть принято только вместе с жителями, — цитирует «Москва 24» Иванова.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Крайнем Севере. Во втором квартале 2020 года заметно вырос спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в северных субъектах.