Глава Минприроды считает, что СМИ устроили шоу из ЧП на Камчатке

https://static.news.ru/photo/14750b1e-17b2-11eb-98f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Василий Яблоков/Greenpeace

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, роста количества техногенных и природных аварий и катастроф в последнее время нет. А СМИ гоняются за негативными новостями.

Устроили шоу из того, что произошло на Камчатке, — цитирует его РИА Новости.

Кобылкин добавил, что аварий в России не больше, чем обычно. Но так как они стали информационно доступными, складывается впечатление, что идёт рост.

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино.

Как писал NEWS.ru, по мнению Кобылкина, токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке, однако ещё нет понимания, что спровоцировало подобную реакцию.