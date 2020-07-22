Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
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Я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они (драмы. — NEWS.ru) выйдут следующей весной, — заявила Любимова.
По её мнению, первой в кинотеатры придет молодежь, которой хочется в первую очередь «простого общения» и свиданий в кино. Поэтому такой шаг очевиден.
Многие эксперты, в свою очередь, считают, что опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан. Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки. Следом за ними обещали открыть и кинозалы.
Как писал NEWS.ru, департамент транспорта Москвы совместно с компанией «Яндекс» откроет бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить вечером по субботам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг».
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