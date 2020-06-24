Глава Киргизии не участвовал в параде из-за коронавируса в делегации

https://static.news.ru/photo/2d8153ca-b5fa-11ea-a9b2-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: kremlin.ru

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял участие в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов делегации страны подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу киргизского лидера. По её данным, по прилёте в российскую столицу президент, участники делегации и сопровождающие лица сдали тест на коронавирус. В результате заболевание было выявлено у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: с начала пандемии выявлен 606 881 случай коронавируса, 368 822 человека выздоровели. Скончались 8513 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин перед парадом на Красной площади пообщался с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.