Глава избиркома Подмосковья рассказал о способах голосования по Конституции

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С наступлением тёплой погоды в летний сезон коронавирусу стало неуютно, однако это не означает, что людям стоит расслабляться. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, пока ещё рано радоваться и размышлять о прекращении пандемии. Россиянам необходимо продолжать тщательно соблюдать все меры предосторожности, в том числе — масочно-перчаточный режим. Как подчеркнул Онищенко, распространение...