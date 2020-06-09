Глава избиркома Подмосковья рассказал о способах голосования по Конституции

Проголосовать за поправки в Конституцию РФ жители Московской области смогут тремя способами, которые они выберут сами. По словам главы избиркома Подмосковья Ильи Берёзкина, все способы голосования безопасны.
В Подмосковье голосование назначено на 1 июля.
Все дни, которые предшествуют этому дню, будут не традиционными днями голосования. Они будут вспомогательными днями, в которые гражданину можно будет проголосовать вне помещения, в помещении, около дома <…> Это, на самом деле, расширение возможностей для голосования, — передаёт слова Берёзкина телеканал «360».
Первый вариант голосования предполагает приглашение к себе домой члена избирательной комиссии.
Повесят вам на ручку двери пакет, в котором будет всё необходимое, начиная от бюллетеня и заканчивая санитайзерами с масками, — отметил он.
Согласно второму варианту, избирком организовывает место для голосования в удалённых населённых пунктах.
Третий вариант предусматривает традиционное прикрепление к избирательному участку и явку избирателя.
Как ранее писал NEWS.ru, за ситуацией с онлайн-голосованием по внесению изменений в Основной закон будет тщательно следить Центризбирком РФ. Всю информацию о случаях принуждения будут «вытаскивать на свет».