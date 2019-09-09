https://static.news.ru/photo/113fa764-d30d-11e9-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что появление ограничения на продажу крепкого алкоголя гражданам, не достигшим 21 года, может привести к росту контрафакта.

Он рассказал о неоднозначных последствиях введения этой инициативы, передаёт ТАСС .

Если говорить об алкоголе, то просто это, как в советские времена, принесёт нам ближайший толчок к палёной водке и всё остальное, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что следует «сильно подумать» над предложением и увидеть обе стороны медали.

Как писал News.ru, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума заявила, что уже в скором времени в России могут поднять минимальный разрешённый возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Во всяком случае, она надеется, что законопроект будет рассмотрен Госдумой и одобрен в течение года.