Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума заявила, что уже в скором времени в России могут поднять минимальный разрешённый возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Во всяком случае, она надеется, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой и одобрен в течение года.

Сама министр обосновывает необходимость ужесточения законодательства в этой сфере тем, что активный период формирования внутренних органов человека заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста, и потому молодежь надо уберечь от алкоголя.

Вероника Скворцова Сергей Булкин/News.ru

Разумеется, всё, что связано с новыми запретами и ограничениями, а тем более алкоголя, в нашей стране вызывает ожесточённые споры. Например, главный редактор RT, комментируя эту инициативу у себя в телеграм-канале, вообще обвинила Минздрав в том, что он «задался целью воспитать поколение, ненавидящее своё государство». Она назвала этот законопроект «полностью слизанной с США дискриминацией совершеннолетних» и вспомнила, что в Штатах школьники пили и употребляли наркотики, несмотря на все запреты.

Никому эти запреты не помогают. А нам негоже вместо нормальной работы с молодёжью, которой... нет со времен комсомола образца юности наших родителей, списывать у американцев, — считает Симоньян.

С точки зрения теории развития психики, склонность ко всем зависимостям формируется в возрасте до 2-3 лет — это период, в котором ребенок понимает, что он отдельный человек, осознает, что он с мамой не одно целое, учится своей независимости от матери и в то же время привязанности к ней. Если в этот момент что-то идёт не так, формируется склонность к разного рода зависимостям, рассказала корреспонденту News.ru психолог Анна Мартынюк.

Феномен всех зависимостей един, и мы выбираем лишь её объект: алкоголь, наркотики, еда, компьютерные или азартные игры, другой человек. Поэтому запрет продажи алкоголя до 21 года не поможет справиться с самим зависимым паттерном и либо будет нарушаться, либо люди будут находить себе другой объект зависимости, — отметила психолог.

При этом она полагает, что стремление Минздрава поднять минимальный разрешённый возраст продажи алкоголя не лишён смысла.

Рациональное зерно в этом запрете, мне кажется, есть, потому что зависимости различаются по степени вреда. В принципе, химические зависимости, к которым относится и алкоголь, считаются наименее адаптивными, поскольку оказывают влияние не только на психику, но и на тело. Соответственно, если подростки вместо алкоголя увлекутся, например, спортзалом или даже компьютерными играми, их психика от этого здоровее не станет, но тело пострадает меньше, — считает Мартынюк.

Вообще, главная проблема этого, еще не утверждённого, ограничения, как и вообще многих других запретов и ограничений, — в немного искажённой логике, странном взгляде власти на молодёжь. Почему-то госпожа Скворцова считает, что умирать за Родину в 18 лет человек не только может, но и обязан, создавать новую семью уже готов, выбирать себе профессию на всю жизнь при поступлении в вуз в состоянии; да что там говорить, 18-летним можно даже президента для всей страны выбирать, а вот для того, чтобы выпить они ещё не созрели. Таким патерналистским, снисходительным и одновременно требовательным отношением власть только лишний раз злит собственную молодёжь. И, что ещё хуже, косвенно воспитывает в ней правовой нигилизм. Потому что, уж простите, я не верю в то, что 20-летние юноши и девушки будут строго соблюдать этот закон и в день рождения или Новый год смиренно откажутся от шампанского, потому что закон не велит. Во всём остальном они взрослые люди, а вот выпить — ни-ни. Чувствуя нелепость и абсурдность этой ситуации, они будут нарушать закон, а значит, привыкать к необязательности выполнения и других законов.

Сергей Булкин/News.ru

Наше государство вообще склонно к излишнему морализаторству, а когда дело касается молодёжи, так и вовсе к гиперопеке. Нельзя росчерком пера заставить подростков стать разумными, целеустремлёнными, перспективными и нацеленными на всеобщее благо и труд во благо Родины. Если вы не хотите, чтобы молодёжь бухала по подворотням, раздайте ей не закон, а возможности. А пока вдали от Москвы способы самореализации исчерпываются городским заводом и работой продавцом-консультантом в торговом центре, не смейте чего-то требовать и что-то ещё запрещать.