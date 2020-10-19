Глава дептранса Москвы вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/16b8f99e-121c-11eb-a54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Ликсутов, возглавляющий департамент транспорта Москвы, выздоровел от коронавируса и намерен приступить к работе 20 октября.

Заболевание у чиновника проходило бессимптомно. Однако он соблюдал самоизоляцию и работал из дома, сообщается в Telegram-канале департамента.

Сам Ликсутов отметил, что заболевание непредсказуемо и может различным образом протекать у разных людей. Он также напомнил москвичам, что один человек может заразиться от другого и для него последствия заболевания могут быть значительно серьёзнее.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса выздоровел российский актёр и участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов. Он опубликовал в Instagram видеоролик, в котором порадовался выходу из самоизоляции и пожелал подписчикам не болеть.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,4 млн человек. Из них 15,9 тысячи — в минувшие сутки. В общей сложности вылечились более 1 млн пациентов, скончались 24, тысячи.