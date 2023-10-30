Женщин предупредили об опасности капроновых колготок зимой Гинеколог Марченко: ношение капроновых колготок зимой грозит бесплодием

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Женщинам не следует носить капроновые колготки зимой, так как синтетика не защищает от холода, а создаваемый ею компрессионный эффект может стать причиной переохлаждения с возникновением цистита и даже бесплодия, рассказала в беседе с LIFE.ru акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Анна Марченко. По ее словам, зимой лучше отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям.

Капроновые колготки — это синтетика, которая не только не защищает от холода, но и создает компрессионный эффект. Микроциркуляция крови ухудшается, и организму становится еще сложнее поддерживать температуру тела, — объяснила врач.

Специалист добавила, что переохлаждение может привести к циститу или воспалению мочевого пузыря. Его основные симптомы — боль при мочеиспускании, частые походы в туалет, повышение температуры. Нелеченый цистит перетекает в хроническую форму и может распространиться на другие органы.

Кроме того, тонкие колготки в мороз и переохлаждение в районе поясницы, органов малого таза и ног могут спровоцировать воспалительный процесс в яичниках и маточных трубах, который, в свою очередь, может привести к другим гинекологическим проблемам, вплоть до бесплодия. Поэтому врач посоветовала даже под брюки надевать теплые колготки, благодаря чему между тканями возникнет воздушный слой, сохраняющий тепло.

Ранее гинеколог Вардуи Шалунц предупредила, что такие вредные привычки, как курение и алкоголь, способны ускорить приближение климакса. Специалист уточнила, что это также может негативно отразиться на способности к деторождению.