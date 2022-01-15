Гинцбург рассказал про назальную вакцинацию

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создающаяся назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной. Россиянам, которым необходима ревакцинация, хватит одного её компонента, отметил он в беседе с РИА Новости.

Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент, — пояснил учёный.

Назальная вакцина безболезненна, имеет минимум побочных эффектов и способна создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, рассказал ранее заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов.

Ранее стало известно, что после применения назальной вакцины ПЦР-тест может показать положительный результат. Однако такая вероятность весьма мала, поскольку вирус на слизистой уничтожается очень быстро, заявил Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что для получения положительного теста вирус должен находиться в «каком-то очень концентрированном состоянии».