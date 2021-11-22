Гинцбург рассказал об особенностях назальной вакцины от COVID-19

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Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список из 13 иностранных IT-компаний, которые должны до 1 января 2022 года открыть представительства на территории России. В перечень попали Apple, Google и другие гиганты. Если они не выполнят требование, их сайтам в России может грозить блокировка.

Список содержит организации, владеющие интернет-ресурсами с посещаемостью больше 500 тысяч человек. У Google это поиск, магазин Google Play, YouTube, YouTube Music и почта, а у Apple — iCloud, магазин AppStore,...