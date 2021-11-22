Гинцбург рассказал об особенностях назальной вакцины от COVID-19
Привитый назальной вакциной не станет переносчиком вируса, заявил Гинцбург
Александр Чеков
Александр Чеков
20:48, 22 ноября 2021
Александр ГинцбургФото: Артем Геодакян/ТАСС
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Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что использование назальной вакцины поставит ещё один барьер для проникновения коронавируса в организм.
Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, по всей видимости <...> у таких людей, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя, — сказал он.
Ранее Гинцбург отметил, что эта вакцина сможет в будущем применяться для ревакцинации совместно со «Спутником Лайт», эта возможность сейчас исследуется. Он также рассказал, что пандемия коронавируса завершится при достижении коллективного иммунитета на уровне 70-75%.