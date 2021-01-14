Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/89585b4c-56e7-11eb-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил возможность создания вакцины от коронавируса, которая будет вводиться один раз. Разработанный Центром «Спутник V» вводится дважды с промежутком в 21 день.

По словам Гинцбурга, важным для однокомпонентной вакцины является то, чтобы она давала иммунитет на длительное время.

Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать... Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев, — подчеркнул Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Директор центра Гамалеи добавил, что в настоящее время нет чётких подходов к созданию однокомпонентной вакцины, которая сможет защищать от COVID-19 несколько лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчики вакцины «Спутник V» против нового коронавируса знали о способности инфекции мутировать и учитывали это во время создания препарата. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, исследователь считает, что уникальные формы вируса можно найти и в РФ.