Гинцбург: более 1 млн россиян привили «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/d2a5327a-4f35-11eb-94ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1 млн россиян были привиты вакциной «Спутник V», новых нежелательных реакций не зарегистрировано.

На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона [привили], каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот, — рассказал Гинцбург РИА Новости.

По его словам, ведётся мониторинг состояния привитых Минздравом и Росздравнадзором, никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, получившие плацебо во время испытания вакцин, cмогут привиться от COVID-19. Она также добавила, что люди смогут выбирать вакцину для прививки от коронавирусной инфекции в I квартале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, центр Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытании вакцины «Спутник V» на детях и беременных. Документы будут отправлены в Минздрав через 1-1,5 месяца. Он добавил, что испытаниям дадут «зелёный свет» только после одобрения необходимых бумаг в Министерстве здравоохранения.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.