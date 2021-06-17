Гидрометцентр предсказал потоп в республиках Северного Кавказа

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Вслед за Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем обильные ливни начнутся в республиках Северного Кавказа. Об этом NEWS.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предгорные районы Кавказа будут подтоплены очень сильно. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Чеченская Республика, Осетия. Исключение — Дагестан. В Адыгее будут сильные дожди, — заявил Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, дожди будут ещё, как минимум, ближайшие два дня. Дать точный прогноз на более поздний срок не представляется возможным.

Ливни обрушились на юг России в ночь на 17 июня. Часть местных жителей эвакуировали. Наиболее сильные дожди были в Керчи из-за того, что центр Южного циклона из Чёрного моря оказался прямо над городом. Были затоплены многоквартирные дома и больница.

В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что их сотрудники почти не привлекались для борьбы с последствиями стихии, однако на месте активно работали городские спасательные службы.