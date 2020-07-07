Гидрометцентр дал прогноз о летних аномалиях в Москве

https://static.news.ru/photo/d1fa23fa-c121-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части РФ.

По его словам, такая тенденция сохранится. Это происходит из-за накапливание парниковых газов. Глобальное потепление повлияло больше всего именно на Московский регион. Российская столица расположена в умеренных широтах, поэтому на неё в большей степени влияют эти изменения.

С каждым годом будет становиться все теплее и теплее, а если температура летом становится выше, то и режим осадков меняется — ливни чаще будут накрывать регион, — подчеркнул эксперт в интервью «Москве 24».

Сейчас нет единого мнения, насколько сильно будут расти температуры. Вильфанд заявил, что погода будет зависеть от того, насколько человечество будет уменьшать выбросы, уменьшать эмиссию парниковых газов. Однако уже сейчас мы можем наблюдать изменения в температурном режиме.

Зимой в январе за последние 30 лет температура повысилась на 2–2,5 градуса. Летом немного меньше — на 1 градус. Это очень существенно. Означает, что наш климатический режим городов приближается к городам, которые расположены намного южнее Москвы, — подытожил синоптик.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде, которая ожидается в ближайшие дни. Температуры в некоторых областях будут достигать 43 градусов. Также в некоторых регионах прогнозируется высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов. За последние 40 лет в стране в среднем потеплело на 2–2,5 градуса. Смена погодных условий происходила медленно, однако сейчас это стало «бросаться в глаза».