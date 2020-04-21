Героини реалити-шоу покажут, как похудеть на карантине за 10 дней

«Комсомольская правда» запустила онлайн-марафон «Худеем на карантине». Три участницы реалити-шоу под руководством авторитетных экспертов попробуют за десять дней встать на путь ЗОЖ.
Победительницу определят эксперты 5 мая. Ею станет та участница, которая лучше других выполнит рекомендации специалистов.
Героини марафона — обычные женщины, с семьями, детьми, работой и школой на удалёнке, которые уже успели набрать лишние килограммы,
Как писал NEWS.ru ранее, режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова. Формулу расчёта калорий легко найти в Интернете, самая востребованная из них — формула Харриса — Бенедикта.
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