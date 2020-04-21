Героини реалити-шоу покажут, как похудеть на карантине за 10 дней

Фото: ALEXEY BYCHKOV /Global Look Press

Примерно каждый четвёртый россиянин стал реже курить из-за самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. При этом больше всего тех, кто сократил количество перекуров, оказалось среди работающих граждан, вынужденных сидеть дома.

Как свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, режим самоизоляции снизил частоту затяжек у 26% курильщиков. Среди пересиживающих дома пандемию работающих россиян их ещё больше — 34%. Вместе с тем...