Генерал раскрыл, что за «РЭБ-монстр» не дает покоя украинским дронам Генерал Липовой: танк Т-72 можно превратить в «РЭБ-монстра» в полевых условиях

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что любая бронетехника ВС РФ, включая танк Т-72, способна стать в зоне СВО «РЭБ-монстром». Он не исключил, что именно так поступают ряд экипажей, прикрепляя к корпусу Т-72 системы радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Такое оборудование можно установить на любую российскую бронетехнику. А то, что Т-72Б3 превратился в «мухобойку», «РЭБ-монстра», — так FPV-дроны крайне уязвимы перед РЭБ. Судя по всему, наши танкисты нашли подходящую частоту и превратили украинские дроны в груду металла. Сложнее с запрограммированными дронами — ими никто не управляет, их можно только сбить. А обычные либо падают, либо их приземляют, — считает Липовой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ ищут слепые зоны в российской ПВО. Он не исключил, что украинские военные заранее просчитали маршруты для 40 БПЛА, уничтоженных над Ростовской областью в ночь на 5 апреля. По словам специалиста, большую часть маршрута многие дроны могут идти на предельно малой высоте, «под лучом РЛС».