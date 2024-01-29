Гендиректор РЖД впервые высказался по ситуации с умершим котом Твиксом Гендиректор РЖД Белозеров: за перевозку животных отвечают их хозяева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Белозеров

Ситуации с выброшенным из вагона на мороз котом Твиксом не должно было произойти, заявил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, нужно усовершенствовать правила перевозки. Однако, отметил он, за перевозку животных в первую очередь отвечают их хозяева.

Такое не должно было произойти. Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это — форс-мажор, — сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция ищет пассажира, который мог помочь проводнице высадить кота Твикса из поезда. Отмечается, что мужчину зовут Евгений, именно он мог выставить животное из вагона по просьбе сотрудницы РЖД.

До этого телеканал РЕН ТВ опубликовал видео поимки выброшенного из поезда на мороз кота Твикса. На кадрах видно, как животное прогуливается по вагону, некоторые пассажиры даже его гладят. В какой-то момент появляется проводник, подбирает его и уносит. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным. Однако фигурантов там нет. При этом расследование дела продолжится.