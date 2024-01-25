Юрист заявил об отсутствии фигурантов в деле с погибшим котом Твиксом Юрист Егоров: фигурантов в деле о жестоком обращении с котом Твиксом нет

Фото: Ingram Images/Global Look Press

Фигурантов в возбужденном после гибели кота Твикса уголовном деле о жестоком обращении с животным нет, сообщил ТАСС представитель потерпевшего юрист Сергей Егоров. При этом расследование дела продолжится, подчеркнул он.

Достоверно мы знаем, что по ч. 1 ст. 245 УК РФ (о жестоком обращении с животными) возбуждено дело по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица. Дело будет расследоваться, определят, кто виновен, степень виновности, — сказал юрист.

Он рассказал, что владелец кота Эдгар Гайфуллин обратился к нему с просьбой об оказании юридической помощи. При этом мужчина уже был допрошен как потерпевший. Также Егоров указал, что не подавал иск в суд, поскольку не видит в этом необходимости прямо сейчас. Он пояснил, что потерпевший по закону имеет право заявить гражданский иск в рамках расследуемого уголовного дела, который будет рассмотрен в суде вместе с непосредственно предъявленным обвинением преступнику.

Ранее СМИ сообщили, что против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, возбудили уголовное дело. При этом никаких подробностей не приводилось.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя семь часов. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.