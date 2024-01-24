Опубликован момент отлова выброшенного из поезда кота Твикса РЕН ТВ опубликовал видео отлова выброшенного из поезда на мороз кота Твикса

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео поимки выброшенного из поезда на мороз кота Твикса. На кадрах видно, как животное прогуливается по вагону, некоторые пассажиры даже его гладят. В какой-то момент появляется проводник, подбирает его и уносит.

Инцидент с Твиксом произошел 11 января. Сообщалось, что проводник поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

Позже Telegram-канал Mash со ссылкой на итоги расследования Федеральной пассажирской компании (ФПК) для РЖД сообщил, что животное из вагона высаживал не проводник, а пассажир. По данным канала, владелец животного заметил его исчезновение лишь через 7,5 часа.

Между тем проводника временно отстранили от работы. По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, в настоящее время идет служебная проверка.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводника. По их мнению, женщина «сознательно выбросила кота на станции», что привело к гибели животного.