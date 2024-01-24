Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео поимки выброшенного из поезда на мороз кота Твикса. На кадрах видно, как животное прогуливается по вагону, некоторые пассажиры даже его гладят. В какой-то момент появляется проводник, подбирает его и уносит.
Инцидент с Твиксом произошел 11 января. Сообщалось, что проводник поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.
Позже Telegram-канал Mash со ссылкой на итоги расследования Федеральной пассажирской компании (ФПК) для РЖД сообщил, что животное из вагона высаживал не проводник, а пассажир. По данным канала, владелец животного заметил его исчезновение лишь через 7,5 часа.
Между тем проводника временно отстранили от работы. По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, в настоящее время идет служебная проверка.
Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводника. По их мнению, женщина «сознательно выбросила кота на станции», что привело к гибели животного.